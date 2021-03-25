Во дворе тамбовской многоэтажки сбили мужчину

Пожилой мужчина попал под машину во дворе дома Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 66-летний мужчина, произошла 24 марта в 16 часов 11 минут на улице Рылеева около дома №73 города Тамбов. 41-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat», двигаясь по дворовой территории, наехал на пешехода.

- В результате ДТП мужчина получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавшего пешехода доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.