Полиция изъяла из магазина в Тамбовской области более тысячи пачек контрафактных сигарет

В Котовске полицейские выявили, что в одном из магазинов на улице Колхозной продавец незаконно торговала табачной продукцией с признаками контрафакта. 59-летняя женщина была задержана и во время опроса дала признательные показания.

Стражи порядка изъяли 1247 пачек сигарет с признаками фальсификации и направили на экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

- Виновный по санкции этой статьи наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.