Памятник «Воинской славы» в Котовске повредил участник боевых действий в Чечне

за повреждение памятников законом предусмотрено серьезное наказание Фото: СУ СК России по Тамбовской области

23 марта в интернете появилась видеозапись, на которой мужчина взбирается на памятник, установленный в парке «Воинской славы» города Котовска в память о жертвах войны в Афганистане и локальных конфликтов, и отламывает ветки с дерева, которое является частью монументальной композиции.

По этому факту в Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области организовали проведение проверки на предмет наличия в действиях мужчины состава преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы). Максимальное наказание за это преступление – 3 года колонии.

- К настоящему времени установлена личность мужчины, запечатленного на видео. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель, участник боевых действий в Чеченской Республике, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.