На Тамбовщине четвертый год разыскивают пропавшего мужчину

Дмитрий Борисов Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовском МСО СУ СКР по региону устанавливают обстоятельства исчезновения и местонахождение 32-летнего Дмитрия Валерьевича Борисова, уроженца п. Новая Жизнь. Последний раз его видели 31 декабря 2017 года идущим по обочине автодороги P-208 Тамбов - Пенза в районе поворота на Котовск.

Приметы: рост 175-180 см, среднего телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые. При разговоре заикается.

Был одет: пальто драповое черного цвета, брюки темного цвета, черная вязаная шапка.

- Всех, кто обладает информацией о возможном месте нахождения Борисова или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8-915-670-86-14 (дежурный по управлению), - обращаются к тамбовчанам в СУ СКР по Тамбовской области.