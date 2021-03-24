Тамбовчанин «торговал» правами

23 марта в полицию Тамбова обратились 24-летний житель улицы Свободной областного центра и 28-летний мужчина, проживающий в селе Козьмодемьяновка. Они рассказали, что стали жертвами мошенника. Мужчины готовились к сдаче экзамена на получение водительских удостоверений. Первые попытки оказались неудачными. А во время следующей сдачи на площадке к ним подошел незнакомец, который предложил помощь при сдаче экзаменов за деньги. С кандидатов он взял по 12 тысяч рублей. Довольные таким разрешением проблем, мужчины рассказали о «помощнике» своим приятелям, те – своим знакомым. В итоге желающие сдать экзамены на права начали обращаться за содействием. Аферист никому не отказывал и брал с кандидатов в водители от 10 до 12 тысяч рублей. Но у заплативших почему-то несколько раз подряд не получилось сдать вождение, и они начали предъявлять мужчине претензии. Но тот уверял их, что следующая попытка точно окажется удачной, и денег не возвращал. Несостоявшиеся водители в итоге обратились в полицию. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Тамбову установили личность мошенника. Это 30-летний нигде не работающий житель улицы 1-я Полковая областного центра. Он подозревается в причастности к восьми таким аферам.

- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.