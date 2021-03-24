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Общество24 марта 2021 13:00

Режим самоизоляции на Тамбовщине продлили до конца марта

Масочный режим и социальная дистанция сохраняются
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области внесли новые изменения в постановление о мерах по снижению распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с ними, режим самоизоляции в регионе продлен до 31 марта 2021 года.

Режим самоизоляции обязаны соблюдать люди старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие определенные заболевания. В частности, это заболевания эндокринной системы, органов дыхания, мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения.

- Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, в регионе сохраняются установленные ранее ограничительные меры: правила социального дистанцирования и масочного режима, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.