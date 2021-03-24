Режим самоизоляции на Тамбовщине продлили до конца марта

В Тамбовской области внесли новые изменения в постановление о мерах по снижению распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с ними, режим самоизоляции в регионе продлен до 31 марта 2021 года.

Режим самоизоляции обязаны соблюдать люди старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие определенные заболевания. В частности, это заболевания эндокринной системы, органов дыхания, мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, системы кровообращения.

- Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, в регионе сохраняются установленные ранее ограничительные меры: правила социального дистанцирования и масочного режима, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.