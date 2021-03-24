Тамбовская область получит более 1,3 миллиарда рублей на жилье сельчанам

В 2021 году в Тамбовской области на реализацию госпрограммы комплексного развития сельских территорий планируется направить более 1,3 миллиарда рублей. Почти 93 процента от общего финансирования будет произведено за счет внебюджетных источников.

Как сообщает региональное управление сельского хозяйства, предполагается, что свои жилищные условия улучшат более тысячи семей. Основным инструментом в этом выступит механизм использования льготного ипотечного кредита.

В прошлом году на жилье сельчанам было направлено свыше 830 миллионов рублей, из них почти 40 процентов - средства федерального бюджета. За счет социальных выплат и льготных ипотечных кредитов свои жилищные условия улучшили 374 семьи.

- Кроме того, в двух муниципальных образованиях области были реализованы проекты по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству под индивидуальное жилищное строительство на 200 домов, - говорится на сайте администрации Тамбовской области.