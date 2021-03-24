Эксперты оценили позиции ЕР перед выборами в Думу

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Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский на круглом столе, где говорили о предстоящих выборах в нижнюю палату парламента, сказал, что рейтинг партии «Единая Россия» среди избирателей вдвое выше, чем у представителей КПРФ.

По мнению специалиста, у единороссов имеется очень высокий электоральный потолок. Об этом пишет nashgorod.ru.

На вопрос, допускают ли они или исключают для себя голосование за «Единую Россию», 54% граждан ответили положительно. Таким образом, большинство респондентов допускают голосование за партию, подытожил Виктор Потуремский.

Глава правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин поддержал своего коллегу. В ФоРГО пришли к выводу, что единороссы лидируют в «высшей лиге» отечественной партсистемы. На сегодняшний день у них самые хорошие стартовые позиции.

К предпосылкам результативного выступления партии можно отнести последние два единых дня голосования. Тогда «Единая Россия» наращивала результат и везде добывала большинство. Свою роль будет играть качество политической инфраструктуры, представленность во властных органах — начиная от федерального и заканчивая региональным и муниципальным уровнями, считает Константин Костин.

Здесь надо упомянуть и о линейке политиков, и о кадровой «скамейке запасных». Также должно сказаться активное привлечение в предварительное голосование волонтеров и лидеров общественного мнения с внесением их в списки партии, сказал руководитель ФоРГО.

Костин предрекает конечный результат в 42-47%.

По словам руководителя экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, преимуществом единороссов является участие в предварительном голосовании добровольцев. К примеру, праймериз вместе с волонтерским движением «Мы вместе». Дополнительные шансы и преимущества для партии дает рост давления на государство извне. В такое время среди граждан растут патриотические настроения.

Как сообщает сайт «Единой России», директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков уверен, что партия «вполне может забрать конституционное большинство».

“Старт избирательной кампании в Государственную думу восьмого созыва в Тамбовской области дан. Об этом красноречиво говорят заполнившие областной центр билборды с названиями партий, планирующих участвовать в выборах. Снова политический сезон открывается предварительным голосованием «Единой России», которое пройдет в конце мая. О том, какую серьезность тамбовские единороссы придают данному событию, говорит тот факт, что оргкомитет возглавил непосредственно секретарь регионального отделения, глава областной администрации Александр Никитин.

Не вызывает сомнения, что «Единая Россия» останется доминирующей партией в областном парламенте, выборы в который также пройдут в сентябре. Основная интрига будет сосредоточена в Тамбове. Единороссам необходимо реабилитироваться за прошлогоднее поражение на выборах в гордуму и показать достойный результат, в том числе и на довыборах по двум городским одномандатным округам. Поэтому они намерены бороться как за доверие избирателей в целом, так и за каждый голос. Впрочем, как и их оппоненты”, - прокомментировал Игорь Михайлов, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и политологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.