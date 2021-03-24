На Тамбовщине пройдет экологическая акция «Час Земли»

В областном центре в рамках акции символически отключат свет на один час Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В субботу, 27 марта, на Тамбовщине, как и по всему миру пройдет экологическая акция «Час Земли». В этом году она посвящена теме открытости экологической информации.

По словам организаторов акции, сокрытие или искажение информации о состоянии окружающей среды часто приводит к экологическому ущербу. Общество, государство и бизнес должны информировать друг друга об экологической обстановке — это поможет снизить воздействие на окружающую среду, а также избежать экологических катастроф или вовремя устранить их последствия.

Напомним, что в рамках акции «Час Земли» участники символически выключают электричество на один час. Организаторы акции рекомендуют отключать только тот свет, который не отвечает за общественную безопасность. Так, в областном центре будет отключена внешняя подсветка административных зданий.

- Ежегодно в конце марта в России частные лица, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения на один час, с 20.30 до 21.30, выключают свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) в знак международной экологической солидарности, - сообщает пресс-служба администрация Тамбовской области.