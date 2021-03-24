В Тамбове автобус протаранил легковушку

Травмы получили водитель и пассажир иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием автобуса произошла 23 марта в 19 часов 25 минут на улице Пролетарской в районе дома №337 города Тамбова, недалеко от автовокзала. Здесь столкнулись автобус «ПАЗ», под управлением 50-летнего мужчины и «Hyundai Accent», за рулем которого был 42-летний водитель.

- В результате ДТП травмы получили водитель «Hyundai Accent», и его 21-летний пассажир, - сообщает пресс-служба УГИБДД России по Тамбовской области. - Мужчин доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.