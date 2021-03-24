В выручке магазинов Тамбовской области нашли фальшивки

В Тамбовской области нашли две фальшивые купюры. Поддельную тысячу обнаружили при проверке выручки в торговом центре на ул. Советской Тамбова. Другая купюра номиналом 5 тысяч рублей обнаружили в региональном управлении Росинкасации по Тамбовской области при пересчете денег из выручки салона мобильной связи в Мичуринске. По обоим фактам возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Сбыт фальшивых денежных купюр».

В магазины, где обнаружили фальшивки, направили сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, а также участковых уполномоченных. Полицейские провели беседы с руководящим составом и кассовыми работниками торговых заведений, на которых довели требования об обязательном использовании современных детекторов определения подлинности банкнот, меры ответственности за пропуск фальшивых купюр, а также разъяснили ответственность за сбыт фальшивок.

- Изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели, ведется розыск потенциальных сбытчиков поддельных банкнот, сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.