В Котовске вандал повредил памятник в парке Воинской Славы

Вандал испортил композицию за монументом

В Котовске 22 марта, около полуночи, 39-летний местный житель повредил памятник жертвам войны в Афганистане и локальных конфликтов, который расположен в парке Воинской Славы – одном из самых почитаемых мест в городе.Злоумышленник сломал дерево возле монумента.

По словам главы Котовска, вандала вычислили по записям с камеры видеонаблюдения и быстро задержали. На сегодняшний день в случившемся разбираются правоохранительные органы.

- Правовую оценку случившемуся дадут по итогам рассмотрения дела. Но я хотел бы отметить, что вандализм в отношении памятников - это нечто неординарное в нашем городе. В каждом котовчанине с детства заложено глубокое чувство патриотизма. Мы должны разобраться в этом конкретном случае, конечно, все восстановить, и на этом примере сделать так, чтобы подобное не повторилось, - сказал глава Котовска Алексей Плахотников.

Фото: личная страница в соцсети Алексея Плахотникова