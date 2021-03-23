ООО «Черкизово-свиноводство» может стать фигурантом уголовного дела из-за вспышки чумы свиней

Стали известны результаты проверки, которую инициировала прокуратура Тамбовской области на производственном участке ОП «Бондарское» ООО «Черкизово-свиноводство», расположенном около с. Максимовка в Бондарском районе, в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Ее проводило во внеплановом порядке Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. Одновременно с этим прокуратурой Бондарского района контролировалось проведение противоэпизоотических мероприятий на территории района.

По данным региональной прокуратуры, представленные органами Россельхознадзора результаты проверки свидетельствуют о наличии грубых нарушений со стороны администрации ООО «Черкизово-свиноводство», которое допускало факты перемещения поголовья с откормочных площадок Липецкой области, где наблюдался высокий падеж животных. Более того, в январе наблюдался резкий рост падежа животных, однако в систему ГИС «Меркурий» и в органы государственной ветеринарной службы предприятие сведения не направило.

- Прокурор Бондарского района направил материалы проверки следователям для принятия решения об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 1 ст. 327 УК РФ, - сообщает прокуратура Тамбовской области.