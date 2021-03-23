В Тамбовской области бывшая работница фермы спалила дом, где жили ее коллеги

В пожарную часть поселка Умет и дежурную часть отделения полиции 22 марта в два часа ночи поступило сообщение о возгорании жилого дома. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь.

Полицейские опросили четырех рабочих, проживающих в доме, где произошло возгорание, а также предпринимателя, у которого они трудились на ферме. В итоге стражи порядка установили, что это был поджог.

Один из рабочих видел, как женщина, ранее трудившаяся вместе с ними, подожгла сено. Искра перекинулась на дом, в результате чего помещения полыхнули и сильно выгорели внутри.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Злоумышленницей оказалась 40-летняя жительница Инжавинского района, которая устроилась работать на ферму в феврале 2021 года, но из-за постоянных скандалов была уволена работодателем. Затаив обиду, она решила отомстить.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». Подозреваемая в совершении данного преступления опрошена, следователем назначено проведение пожарно-технической и трасологической экспертизы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.