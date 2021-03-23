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Происшествия23 марта 2021 18:00

В Мичуринске отец угрожал 20-летнему сыну убийством

Испуганный парень вызвал полицию
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске на улице Гордской 48-летний местный житель, будучи пьяным, во время ссоры с сыном схватил со стола кухонный нож и угрожал им убийством. 20-летний парень сильно испугался и вызвал полицию.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что за его плечами уже имеется криминальное прошлое. Конфликты в семье происходили часто из-за того, что мичуринец злоупотребляет алкоголем.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Криминал