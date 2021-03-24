Тамбовчанин потерял 50 тысяч рублей, пытаясь поменять водительские права

Полицейские Мичуринска раскрыли преступление, которое произошло в октябре прошлого года. 36-летний житель наукограда пообещал своему знакомому помочь с заменой водительского удостоверения и запросил за услугу 50 тысяч рублей. Мужчина передал приятелю деньги, но никакой услуги не получил. Как выяснилось, аферист потратил всю сумму на свои нужды.

- Мужчину задержали, доставили в отдел полиции и опросили, в преступлении он признался, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.