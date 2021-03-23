Родители тамбовских выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку

В Тамбовской области 25 марта стартует Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Открытие состоится в школе № 5 «Центр современных индустриальных технологий» г. Рассказово.

В этот день родители поменяются местами со своими детьми и продут всю процедуру ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. В 2021 году мамы и папы напишут сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку.

- В ходе мероприятия можно будет увидеть как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях; как выглядят рабочие места участников ЕГЭ; как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ; какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах; как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.

Также 25 марта по 15 апреля все муниципальные образования Тамбовской области присоединятся к проведению Всероссийской акцию и проведут для родителей будущих выпускников ЕГЭ по русскому языку.