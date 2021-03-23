Тамбовчане напишут «Диктант Победы»

Жители Тамбовской области могут присоединиться к акции «Диктант Победы». Традиционно написать его можно будет как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Часть вопросов «Диктанта Победы» посвятят первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Как и прежде, вопросы для экзамена подготовили эксперты РИО, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике.

- В этом году «Диктант Победы» состоится 29 апреля, - сообщает сайт регионального отделения «ЕР». - Впервые его площадки будут организованы не только в крупных, но и малых населенных пунктах.