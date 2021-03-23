Юный тамбовчанин взял «бронзу» на первенстве ЦФО по спортивной борьбе

Григорий Васин Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Учащийся тамбовской детско-юношеской спортивной школы №1 Григорий Васин занял третье место на первенстве Центрального федерального округа по спортивной борьбе.

Соревнования проходили в Рязани с 20 по 21 марта. Участие в них приняли свыше 300 юных спортсменов из 12 российских городов.

- Григорий стал призером среди юношей до 16 лет в весовой категории 100 кг в дисциплине «Греко-римская борьба», тем самым обеспечив себе путевку на первенство России, которое пройдет 13-17 апреля в Уфе, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.