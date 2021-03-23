Депутат Тамбовской облдумы незаконно присвоил почти 700 тысяч рублей

В Тамбове завершили расследование уголовного дела в отношении депутата областной Думы, который обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, в 2016 году народный избранник фиктивно трудоустроил знакомого на должность своего помощника. После оформления он забрал у него зарплатную банковскую карту и до марта 2020 года пользовался поступающими на нее средствами. Всего за это время он присвоил почти 700 тысяч рублей, которые «помощнику» платили из бюджета облдумы.

- Для взыскания ущерба, причинённого региональному бюджету, прокуратура области подготовила исковое заявление, которое после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения вместе с материалами дела будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.