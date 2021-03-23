В Тамбовскую область доставили 1800 доз вакцины от коронавируса

В регион поступила очередная партия вакцины от коронавируса в количестве 1800 доз. Сейчас идет процесс ее распределения между медучреждениями в соответствии с заявками.

Как отмечают в управлении здравоохранения Тамбовской области, вакцина поступает в регион регулярно. Ожидается, что до конца марта медучреждения получат более 16 тысяч доз вакцины, которые включают и нынешнюю поставку в 1800 доз.

- В Тамбовской области вакцинация организована во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Чтобы сделать прививку необходимо записаться по специально выделенным телефонным номерам лечебных учреждений или через портал государственных услуг. В прививке может быть отказано по медицинским показаниям.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в Тамбовской области новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 22 марта первый этап вакцинации прошли 52998 человек. Полностью вакцинированы (1 и 2 этап) 36528 человека.