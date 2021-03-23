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Происшествия23 марта 2021 11:01

42-летнюю тамбовчанку сбили на пешеходном переходе

На юге областного центра на женщину наехал «ВАЗ-21099»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пешехода отвезли в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 22 марта в 13 часов 15 минут на улице Карла Маркса около дома №51 города Тамбова. 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» наехал на 42-летнюю тамбовчанку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево относительно движения автомобиля.

- В результате ДТП женщину с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ДТП