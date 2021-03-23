Фирмам и предпринимателям Тамбовщины дадут денег на трудоустройство безработных

В 2021 году из бюджета Фонда социального страхования юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будут компенсироваться расходы на оплату труда сотрудников, принятых на работу из числа безработных граждан.

Как сообщается на сайте правительства России, работодатель сможет получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые зарегистрировались в центрах занятости до 1 января 2021 года.

Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. При этом первый платёж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев. В федеральном бюджете на эти цели уже предусмотрено более 12 млрд рублей.

- Распределением субсидий займётся Фонд социального страхования, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Он будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости, и выплачивать средства напрямую работодателю.