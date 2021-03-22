Все жители планеты смогут принять участие в "Диктанте Победы"

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Как сообщает nashgorod.ru, всего планируется открыть до 12 тысяч мест для проведения акции на базе объектов Минобороны РФ, Росгвардии, МВД, МЧС, Роскосмоса и других министерств.

Часть вопросов будет посвящена начальному периоду Великой Отечественной войны. Как и раньше, в диктанте можно участвовать в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф.

Председатель общественного совета партийного проекта ЕР «Историческая память», председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин рассказал, что впервые акция состоится не только в больших, но и малых городах страны, а также за рубежом.

Историки составили 25 вопросов для диктанта, пять из которых посвящены истории отдельного региона, а остальные касаются военно-исторической тематики.

«Часть вопросов затронет трагические события начала войны, первые победы и поражения, а также наших великих полководцев, чьи юбилеи мы в этом году отмечаем. 125 лет исполняется Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому», – отметил Александр Хинштейн, координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря генсовета ЕР.

Также любой желающий сможет оказать помощь в организации диктанта. Чтобы присоединиться к активистам, нужно зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф. В 2020 году организовать “Диктант Победы” помогли более 25 тысяч добровольцев.

Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, в этом году акция проходит в третий раз. В прошлом году ее участниками стали более миллиона человек из России и 75 других стран.

“В прошлом году в Тамбовской области было организовано 64 площадки для проведения «Диктанта Победы», в нем приняло участие около 3 тысяч человек. Кроме того, у участников была возможность написать диктант в режиме онлайн. И в этом году мы планируем, что к акции присоединятся все города и районы нашего региона. Мы ведем переговоры с воинскими частями, кадетскими корпусами, которые, я уверен, также примут участие. Как и депутаты, главы и, конечно, молодежь. Из знаковых площадок, конечно, можно назвать наши музейные центры. Например, Музейно-выставочный центр Тамбовской области, в котором хранятся уникальные экспозиции об участии тамбовчан в Великой Отечественной войне. Для нас, да как и для всех россиян, это особенная тема, часть жизни, к которой мы относимся с глубоким уважением и стараемся делать всё возможное, чтобы память и неискаженная история передавались из поколения в поколение. «Диктант Победы» несет именно такую миссию, и мы будем рады принять в нем участие вновь”, - прокомментировал Евгений Матушкин, член генерального совета «Единой России», председатель Тамбовской областной думы, участник «Диктанта Победы».