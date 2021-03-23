В парке культуры Тамбова к лету проверят состояние аттракционов

Специалисты измерят степень износа конструкций, проверят работоспособность устройства безопасности и т.п Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В областном центре началась подготовка аттракционов к летнему сезону. Сотрудники регионального Гостехнадзора совместно со специалистами-экспертами из Санкт-Петербурга провели комплексное обследование первых 20 аттракционов, которые будут эксплуатироваться в этом году в городском парке культуры и отдыха Тамбова.

- Аттракционы должны быть, прежде всего, безопасными. По результатам технического освидетельствования на каждый аттракцион выдается заключение о соответствии его установленным требованиям. Наша главная цель - сократить количество аварий и несчастных случаев. Только в прошлом году в России произошло шесть несчастных случаев, где на аттракционах пострадали дети. В нашем регионе несчастных случаев на аттракционах не зарегистрировано, - сказал начальник управления Гостехнадзора Тамбовской области Александр Офицеров.

С помощью специальных приборов специалисты измерят степень износа металлоконструкций, проверят наличие и работоспособность устройств безопасности, состояние болтовых и заклепочных соединений, а также электрооборудование аттракционов.

Кроме того, эксперты проводят статические и динамические испытания каждого аттракциона. Сотрудники управления Гостехнадзора также проверяют и контролируют квалификацию операторов аттракционов.

Всего в Тамбове работают 49 аттракционов.