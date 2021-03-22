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Происшествия22 марта 2021 17:41

Тамбовчанин, напавший на обидчика гражданской жены, получил 6 лет колонии

Мужчина ударил незнакомца ножом в спину
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове вынесли приговор 38-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в покушении на убийство. На следствии и в суде установили, что вечером 30 июня прошлого года тамбовчанин услышал из окна, что распивающие спиртные напитки в их дворе мужчины оскорбляют его сожительницу из-за того, что она вызвала сотрудников полиции. Разозлившись, подсудимый выбежал на улицу и нанес одному из них удар ножом в спину. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 31-летний раненый мужчина остался жив.

- Приговором суда жителю Тамбова назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Криминал