Тамбовчанин, напавший на обидчика гражданской жены, получил 6 лет колонии

В Тамбове вынесли приговор 38-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в покушении на убийство. На следствии и в суде установили, что вечером 30 июня прошлого года тамбовчанин услышал из окна, что распивающие спиртные напитки в их дворе мужчины оскорбляют его сожительницу из-за того, что она вызвала сотрудников полиции. Разозлившись, подсудимый выбежал на улицу и нанес одному из них удар ножом в спину. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 31-летний раненый мужчина остался жив.

- Приговором суда жителю Тамбова назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.