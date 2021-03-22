В Тамбове отремонтируют десятки дорог

В администрации города сформировали план ремонта автомобильных дорог на этот год, который направили на согласование в Гордуму.

Провести работы планируют на десятках улиц, проездах и переулках областного центра: Гастелло, Маяковского, Владимира Михайлова, Волжской (от ул. Авиационной до ж/д путей), Куйбышева (от ул. Базарной до ул. Б.Васильева), М.Горького (от ул. Пролетарской до ул. Железнодорожной и от ул. К. Маркса до ул. Базарной), Сергеева-Ценского (от ул. Набережной до ул. Железнодорожной), Подгорной (от ул. Мичуринской до ул. Степной), Фридриха Энгельса (от ул. Пролетарской до ул. Железнодорожной), Пушкарской, Защитной (включая пер. Защитный), Менделеева, Рабочей (от ул. Базарной до ул. Пролетарской), 8-го Марта, пер. Совхозном, Лагерной, Ерофеевской, пер. Звёздном, Коммунальной (от ул. Носовской до ул. Красной), Кронштадтской (от ул. Пролетарской до ул. Железнодорожной), Пирогова (от ул. Пролетарской до ул. Советской), Урожайной, Южной (от ул. Астраханской до ул. Уральской и от ул. Астраханской до ул. им. ак. Вавилова), Воронежской (от пр. Авиаторов до ул. Петропавловской), 1-й Полковой, Щорса, 2-го и 3-го Почтовых проездов, Жемчужникова, Комсомольской (от ул. Пролетарской до ул. Железнодорожной), Элеваторной, Районной (от ул. Воронежской до ул. Серова), Елецкой (от ул. Гастелло до ул. Элеваторной), пр. Энергетиков, Ярмарочной, Стрелецкой, Дегтярева, пр. 8-го Марта, пер. 1-й Балашовский, Серова, Уральской (от ул. Астраханской до ж/д полотна Москва-Саратов), Бориса Федорова, Усиевича, Достоевского. Ремонт также собираются провести на внутриквартальном проезде от ул. Чичерина между домами 44В и 54А до ул. Магистральной. В плановый список вошёл и участок улицы Коммунальной, от ул. Носовской до ул. Красной.