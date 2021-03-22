В Мичуринске установили причастность двоих парней к краже еще двух канализационных люков

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного 16 декабря 2020 года по п. «А» части 2 ст. 158 УК РФ «Кража» полицейские выявили новые факты хищений. В прошлом году двое молодых парней 20 и 19 лет на территории города Мичуринска решили подзаработать и своровали три канализационных люка. Они сдавали их в пункт приема металла, а вырученные средства тратили на развлечения.

Полицейские установили, что 8 декабря 2020 на улице Долевой злоумышленники украли еще два канализационных люка. Теперь молодым людям придется возместить причиненный материальный ущерб из своего кармана.

- По двум дополнительным фактам сотрудники полиции возбудили уголовное дело по п. «А» ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.