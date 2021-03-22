Челябинца осудили на 3,5 года за сбыт фальшивых купюр в Тамбовской области

Жителя Челябинской области осудили за сбыт фальшивых денежных купюр на территории Тамбовской области. В июле 2020 года после очередного сбыта фальшивки его задержали на территории Знаменского района.

Был введен план «Перехват», в рамках которого полицейские остановили на федеральной трассе Р-22 «Каспий» разыскиваемый автомобиль «Шевроле Лачетти» с номерами Челябинского региона. В салоне машины находилось трое молодых парней – жители Челябинской области. Как оказалось, фальшивую 5-тысячную купюру один из молодых людей сбыл в магазине на территории райцентра Знаменка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр». В рамках его расследования тамбовские полицейские получили оперативную информация о том, что это не единственный случай сбыта фальшивой купюры. Стражами порядка установлено шесть фактов сбыта поддельных 5-тысячных купюр на территории Знаменского, Тамбовского, Первомайского и Петровского районах.

21-летний житель челябинец посещал продуктовые магазины, где приобретал товар на 250-300 рублей и каждый раз предъявлял к оплате крупную банкноту. После получения товара и сдачи настоящими деньгами, он отправлялся в другой населенный пункт. Подозреваемый по решению суда был арестован и помещен в СИЗО.

-. Суд признал жителя Челябинской области виновным в совершении сбыта фальшивых денежных купюр и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.