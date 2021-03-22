На Тамбовщине накажут отца, чей 14-летний сын по его просьбе сел за руль и устроил ДТП

В Тамбовской области прокуратура провела проверку по факту ДТП с участием несовершеннолетнего водителя, которое произошло 17 марта этого года в селе Пахотный Угол Бондарского района. При движении в сторону села Кривополянье, 14-летний юноша за рулем автомобиля ВАЗ-21015, во время обгона столкнулся лоб в лоб с «Ладой Калиной».

В результате аварии подросток и находившийся в салоне собственник автомобиля с телесными повреждениями были госпитализированы в лечебные учреждения города Тамбова.

Во время опроса отец несовершеннолетнего водителя пояснил, что сам разрешил сына сесть за руль, т.к. собственник легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

- Разрешив управлять несовершеннолетнему автомобилем, как источником повышенной опасности, без водительских прав, отец ребенка не проявил должной предусмотрительности и заботы о его здоровье и нравственном развитии, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

В отношении отца юноши прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».