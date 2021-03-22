Тамбовская область снова стала лидером экологического рейтинга

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам зимы 2020 – 2021 годов. Тамбовская область снова занимает в рейтинге первое место. Лидирующие позиции регион удерживает с 2011 года. На второй и третьей строчке рейтинга расположились Белгородская область и Республика Алтай.

Национальный экологический рейтинг регионов РФ рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти.

- В Тамбовской области продолжается реализация перспективных природоохранных проектов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - На предприятиях региона идут процессы внедрения в производство природоохранного оборудования и модернизацию уже работающих систем очистки.