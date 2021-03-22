Тамбовские выпускники потренируются сдавать ЕГЭ по информатике

Тренировочный ЕГЭ по информатике в компьютерной форме пройдёт для 190 выпускников школ Тамбовской области 23 марта в 10 пунктах проведения экзамена. В 2021 году школьники впервые будут сдавать этот экзамен за компьютером, а не на бумажных бланках.

Специалисты экзаменационных пунктов смогут отработать на практике новую процедуру проведения экзамена и протестировать работу техники. Будущие выпускники потренируются в выполнении экзаменационной работы.

Заметим, те, кто планирует сдавать в 2021 году ЕГЭ по информатике, но не имеет возможности поучаствовать в тренировочном экзамене, могут познакомиться с работой программного обеспечения для проведения компьютерного ЕГЭ и попробовать свои силы с помощью специального тренажера. Ссылка на тренажер: http://kege.rustest.ru

- До 2020 года выпускники школ сдавали ЕГЭ по информатике на бумажных бланках, - рассказали у правлении образования и науки Тамбовской области. - В течение нескольких лет велась подготовка к переводу этого экзамена на компьютеры: разрабатывалась модель и технология ЕГЭ, проводились апробации, были внесены изменения в порядок проведения ЕГЭ, предусматривающие возможность проведения экзамена в компьютерной форме.