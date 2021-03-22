На Тамбовщине за хранение марихуаны осудят мужчину

В конце прошлого года сотрудники полиции задержали 49-летнего жителя села Сокольники Моршанского района. Во время личного досмотра у него нашли вещество растительного происхождения. Экспертиза показала, что это мариухана массой 119,6 грамм.

Мужчина признался, что нарвал дикорастущую коноплю, после чего высушил и измельчил собранные растения для дальнейшего использования. Полученное наркотическое средство он сложил в полимерный пакет и хранил у себя дома.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере».

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.