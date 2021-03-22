Три человека получили травмы в аварии с двумя отечественными авто в Котовске

Три человека после аварии оказались в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали три человека, произошла 20 марта в 6 часов 47 минут на улице Советской около дома №24 города Котовска. 28-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-21093», столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем «ВАЗ-21102», под управлением 22-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получили водитель и 22-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21093», , а так же водитель автомобиля «ВАЗ-21102», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставлены во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.