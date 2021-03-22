Житель Тамбовщины, попавшийся пьяным за рулем, пытался откупиться от автоинспектора 50 тысячами рублей

В дежурную часть МОМВД России «Кирсановский» 19 марта поступило сообщение о попытке дать взятку сотруднику полиции. Как оказалось, во время патрулирования участка в городе Кирсанове, автоинспектор остановил автомобиль, 35-летний водитель которого находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский пригласил его в служебный автомобиль для оформления административного правонарушения за езду в нетрезвом виде.

Задержанный житель деревни Жулидовка Кирсановского попытался дать автоинспектору взятку в размере 50 тысяч рублей за несоставление административного протокола. Сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения. Этот момент был запечатлен на видеорегистраторе. Теперь злоумышленник будет привлечен не только к административной ответственности, но и к уголовной по статье 291 УК РФ «Дача взятки».

- Санкцией уголовной статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет со штрафом или без него. В качестве доказательства к материалам проверки приобщена видеозапись криминального действия виновного, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.