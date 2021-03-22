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Общество22 марта 2021 11:03

В исторической части Мичуринска снимают незаконные вывески

В ближайшее время в наукограде будут демонтированы более 30 рекламных баннеров
Ксения АЛЕШИНА
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В наукограде продолжают бороться с незаконной рекламой, портящей облик города

Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске продолжается демонтаж незаконных рекламных конструкций в исторической части города, размещенных без согласования с администрацией или с нарушениями. В ближайший месяц с фасадов зданий снимут 33 баннера.

Ранее во время рейда специалисты управления архитектуры и строительства администрации города выявили 43 нарушения правил благоустройства наукограда. Только за два дня приглашены для составления протоколов представители пяти организаций. Вменены нарушителям и первые штрафы, в случае неисполнения требований, их ждут более жесткие санкции.

- Некоторые участки города перенасыщены рекламными конструкциями, основной целью рейдовых мероприятий является очистка главных улиц наукограда от «визуального мусора». Уверен, это поможет вернуть очарование и красоту городским видам в исторической части Мичуринска, - сказал глава города Максим Харников.