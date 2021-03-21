Коронавирус в Тамбвоской области на 21 марта 2021: среди зараженных 15-летний подросток

Окончили лечение и выздоровели 26 159 пациентов. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Прирост зараженных за минувшие сутки составил 97 человек. Из них: 45 мужчин, 51 женщина и один ребенок - мальчик 15 лет. Возраст взрослых от 23 до 88 лет. Таким образом общее количество случаев коронавируса в Тамбовской области составил 28 481, из них 6 519 без клинических проявлений.

Окончили лечение и выздоровели 26 159 пациентов: 11 887 выписали из стационара, 14 272 сняли с амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 420 человек, из них с пневмонией 392. На домашнем карантине - 2014 тамбовчан (из них подтвержденных случаев - 1515). Сняты с наблюдения на дому – 46 504. Выписаны из больниц – 16 966.

Первый этап вакцинации от коронавируса прошел 52 681 человек или 96,6% от полученной вакцины. Полностью иммунизированы (1 и 2 этап) 35 019 человек.