Житель Тамбова украл из супермаркета машинку для стрижки волос

Тамбовчанину грозит наказание за магазинную кражу. Преступление 49-летний мужчина совершил 28 февраля. В это день он зашел в супермаркет на ул. Советской, взял машинку для стрижки волос и, спрятав ее под куртку, прошел мимо кассы, не оплатив товар.

Позже сотрудники торговой точки обнаружили недостачу и пропажу машинки. Менеджер магазина обратился в полицию. Стражи порядка отсмотрели записи камер наблюдения в магазине и обнаружили момент кражи. Вскоре задержали подозреваемого в совершении преступления жителя областного центра. К этому моменту мужчину уже продал похищенное неизвестному покупателю.

- Установлено, что тамбовчанин ранее уже совершал имущественные преступления и не раз имел проблемы с полицией, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Задержанному придется возместить супермаркету причиненный материальный ущерб.