Тамбовчанин перевел мошенникам 760 тысяч рублей

На протяжении недели 25-летний житель города Тамбова общался по телефону с людьми, которые представились работниками одного из отделений банка столицы. «Специалисты» предоставили тамбовчанину «липовую справку» о блокировке его счета по независящим причинам и сказали, чтобы сохранить сбережения в целости и сохранности, необходимо их перевести на так называемый безопасный счет.

Мошенники убедили молодого человека перевести 760 тысяч рублей в несколько десятков траншей на счета, а после похитили их. Молодой человек понял, что стал жертвой мошенничества и обратился за помощью в органы внутренних дел.

- В следственном подразделении отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Пострадавший опрошен, изучены телефоны, с которых звонили мошенники, счета, куда перечислялись сбережения, проводится установление личности аферистов, продолжается сбор улик.