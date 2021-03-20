На мукомольном заводе Тамбова погиб рабочий

Государственная инспекция труда в Тамбовской области завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом, который произошел с работником АО «Деметра» 21 января этого года. В этот день во время проведения погрузо-разгрузочных работ мужчину прижало бортом прицепа к стене здания. От полученных травм он скончался. Выяснилось, что погибший был пьян, а также выполнял обязанности, не предусмотренные требованиями должностной инструкции. На предприятии отсутствовал контроль за проведением работ, нарушался порядок проведения медосмотров и пр.

- По результатам расследования несчастного случая рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, - сообщают в Государственной инспекции труда по Тамбовской области.