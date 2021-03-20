В Тамбовской области готовятся к посевной

Готовность к проведению весенних полевых работ в Тамбовской области обсудили эксперты агропромышленного комплекса региона в рамках областного семинара-совещания. Посевные площади в 2021 году в регионе сохранятся на уровне прошлого года и превысят 1,8 миллиона гектаров.

Под урожай 2021 года посеяно более полумиллиона гектаров озимых культур, из которых свыше 90 процентов площади занято пшеницей. Большая часть посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.

В этом году в регионе планируется увеличить посевные площади сахарной свеклы на 10 процентов и засеять около 100 тысяч гектаров пашни. Увеличение посевных площадей под культурой позволит стабилизировать ценовую политику на сахар в текущем году. Сельхозпроизводители Тамбовщины продолжают приобретать минеральные удобрения для проведения работ весенне-полевого периода. На сегодняшний день обеспеченность превышает 65 процентов от плана.

– В этом году мы планируем заложить около 200 гектаров многолетних насаждений, - отметила начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Лидия Бакуменко. - Ежегодно согласно его поручению с наступлением весеннего периода в садоводческих предприятиях проводятся мероприятия по обрезке плодовых деревьев. На сегодняшний день работы проведены на площади около 840 гектаров, что превышает 40 процентов от запланированного объема. Всего этой весной садоводы планируют обработать более 2 тысяч га садов.