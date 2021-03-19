Волонтеры-медики отдежурили более 800 тысяч смен в “красной зоне”

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За это время активисты успели выполнить 1,5 млн заявок от россиян во всех регионах, доставить пациентам на дом 2 млн лекарственных наборов, а врачам - привезти более 5 млн порций горячих обедов. В «красных» зонах волонтеры-медики отдежурили 810 тысяч смен и 280 тысяч раз выезжали с терапевтами на вызовы к пациентам.

Как сообщает nashgorod.ru, 19 марта 2020 года в Калуге заработал первый волонтерский штаб партии ЕР. В сжатые сроки подобные центры были открыты по всей стране. Сейчас в них работают более ста тысяч активистов, которые помогают людям справиться с последствиями пандемии.

В честь годовщины добровольцы запустили флешмоб #МЫволонтерыЕР, в рамках которого они делятся своим опытом волонтерской работы. Например, жительница Марий Эл Наталья Пешнина пришла работать добровольцем с момента открытия центра. Она даже окончила курсы парикмахера, чтобы стричь пожилых людей, находящихся на самоизоляции. Накануне Нового года добровольцы украшали больницы гирляндами и наряжали елки, стремясь создать праздничную атмосферу для медиков и пациентов. В некоторых регионах активисты пекли выпечку для врачей к новогоднему столу.

Несмотря на то, что пандемия постепенно отступает, деятельность волонтеров все еще актуальна. Они помогают в организации вакцинации, помогают детям врачей из «красных» зон в подготовке к экзаменам и оказывают локальную поддержку.

Секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак поблагодарил волонтеров за проделанную работу и отметил, что на базе волонтерских центров партии удалось объединить активистов практически всех возрастов и профессий.

Как сообщает сайт партии "Единая Россия", активисты теперь начинают участвовать и политической жизни страны. Ранее Владимир Путин поддержал идею «Единой России» и призвал добровольцев участвовать в выборах. По мнению президента, среди них есть люди разных взглядов и убеждений, а значит, они будут применять разные подходы в решении проблем, что благоприятно скажется на развитии государства.

“Год назад Тамбовская область в числе первых регионов страны открыла волонтерский центр «Единой России». Добровольцы партии стали частью общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». С тех пор помощь добровольцев получили больше 4,6 тысячи человек.

Волонтерский центр объединил не только членов партии, но и просто неравнодушных людей, предпринимателей, представителей НКО. Они откликнулись на призыв и стали помогать землякам – продуктами, средствами защиты, транспортом и питанием для медиков, оказывали консультационную помощь. Мы организовали множество акций, чтобы поддержать медиков ковид-центров – передавали продукты, около 1 тонны витаминных наборов, 100 единиц бытовой техники, два автомобиля. Помогли и продолжаем помогать тамбовским семьям: для школьников закупили около 60 ноутбуков, чтобы дети при необходимости могли учиться дистанционно, доставили 20 тысяч продуктовых наборов нуждающимся семьям.

Волонтерский центр «Единой России» перерос в масштабное движение единомышленников, желающих помогать окружающим. Это, пожалуй, главный итог года работы волонтерского центра.

Несмотря на снижение заболеваемости, помощь добровольцев востребована. Со своей стороны мы продолжим поддержку волонтеров и медиков - только вместе мы сможем справиться с пандемией и с другими вызовами времени”, - рассказал Александр Никитин, глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».