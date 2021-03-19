Сотрудник УФСИН получил условный срок за взяточничество

В Тамбовской области вынесли приговор бывшему сотруднику исправительной колонии. Его признали виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки).

На следствии и суде установили, что в январе прошлого года во время несения службы к сотруднику колонии обратился знакомый ему с детства заключенный с предложением проносить на территорию исправительного учреждения за денежное вознаграждение запрещённые предметы - мобильные телефоны, зарядные устройства и наушники. Согласившись, сотрудник колонии пояснил, что за каждый пронесенный мобильный телефон в зависимости от марки на его банковскую карту необходимо переводить денежные средства в размере от 1 до 5 тысяч рублей и 500 рублей за каждое зарядное устройство. В апреле 2020 года при проносе очередной партии запрещенных предметов фигурант был задержан оперативными сотрудниками исправительного учреждения совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России. Следствию удалось доказать получение сотрудником колонии незаконного денежного вознаграждения в размере 80 тысяч рублей.

- Приговором суда бывшему сотруднику исправительного учреждения назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности в течение 2,5 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. - Кроме этого, в суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении двух заключенных данной колонии, обвиняемых в даче взяток фигуранту.