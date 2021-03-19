Тамбовская фирма «подарила» приставу карту магазина бытовой техники на 20 тысяч рублей

Прокуратура Октябрьского района уличила местную фирму в коррупционном преступлении. Выяснилось, что представитель ООО «Астра» передал начальнику отдела – старшему судебному приставу отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тамбову и Тамбовскому району УФССП России по Тамбовской области подарочную карту магазина «Эльдорадо» на сумму 20 тысяч рублей за совершение незаконного действия – отмену постановления пристава-исполнителя о возбуждении исполнительных производств по трем неисполненным постановлениям о взыскании исполнительского сбора при отсутствии к тому законных оснований.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Мировой судья признал ООО «Астра» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей с конфискацией подарочного сертификата. Решением Октябрьского районного суда города Тамбова по жалобе общества размер штрафа снижен до 500 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.

- По факту дачи взятки приговором Октябрьского районного суда должностное лицо ООО «Астра» осуждено по ч.3 ст. 291 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.