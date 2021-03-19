С территории предприятия на Тамбовщине похитили 300 кг металла

В отделение полиции поселка Мучкапский с заявлением обратилась 34-летняя женщина-предприниматель. Она рассказала, что с территории ее организации неизвестные украли около 300 килограммов металла.

В ходе розыска полицейские установили личности воров и задержали их. Ими оказались жители улицы К. Маркса - 35-летний мужчина и 48-летняя женщина. Они признали свою вину и рассказали, что перевозили похищенный металл на личном транспорте. Они сдали его в пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

- Возбуждено уголовное дело по п. «А» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Задержанным придется возместить потерпевшей материальный ущерб, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.