Тамбовская пенсионерка отдала мошенникам почти 2 млн рублей за психологическую помощь

В Ржаксинском районе 73-летняя жительница села Семеновка стала жертвой мошенников. Как оказалось, пожилая женщина по телевизору прочла бегущую строку, в которой говорилось о том, что опытные специалисты окажут психологическую помощь, решат все проблемы и улучшат общее самочувствие. Пенсионерка заинтересовалась и позвонила по указанному номеру.

На том конце провода пенсионерке ответила женщина, которая представилась Евой. Она заверила старушку в том, что с ней будут работать самые профессиональные сотрудники, которые окажут ей действенную помощь.

Первый сеанс будет бесплатный, а вот за остальные придется заплатить. Пенсионерка согласилась и вечером ей перезвонила некая Жанна, якобы врач-психотерапевт. Сеанс длился около полутора часов. С пенсионеркой душевно беседовали и проводили некие магические ритуалы.

Старушка строго следовала всем указаниям доктора по телефону: жгла свечи, наполняла чаши зерном, водой, крутила головой, руками и т.д. Как пояснила пенсионерка, после процедуры ей действительно стало лучше. У нее перестала болеть голова и улучшилось настроение.

Через два дня ей снова позвонила Ева и предложила провести следующий оздоровительный сеанс, за который нужно было заплатить 15 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась и перевела деньги на указанный счет. Спустя еще два дня ей снова позвонили и предложили очередной сеанс, но уже за 144 тысячи рублей. Пенсионерка вновь согласилась и перевела нужную сумму.

В дальнейшем стоимость сеансов возрастала и дошла до 326 тысяч рублей. Когда у пожилой женщины закончились свои деньги, она начала занимать у соседей и родственников, не сказав им о том, на что собирается их потратить.

В общей сложности, мошенники выманили у нее 1 850 000 тысяч рублей. Деньги пенсионерка переводила поэтапно с 5 по 17 марта. Лечить в долг женщину аферисты отказались. В итоге потерпевшая рассказала обо всем своей дочери, и они обратились за помощью в полицию.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.