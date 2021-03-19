В Тамбовской области молодой сосед угрожал пенсионерке топором

В Жердевском районе 18 марта около половины седьмого вечера молодой сосед угрожал убийством 61-летней женщине. На тревожный сигнал на улицу Тухачевского выехали полицейские. Потерпевшая рассказала, что поссорилась с 30-летним мужчиной, который в порыве агрессии схватился за топор и высказывал угрозы.

После того, как конфликт утих, и сосед успокоился, пенсионерка обратилась за помощью в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали, в отделе полиции он не стал отрицать свою вину.

- Топор с отпечатками пальцев жителя Жердевки изъят и отправлен на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.