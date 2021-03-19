Тамбовчанин выложил в сеть интимные фото бывшей сожительницы

В Первомайском районе осудили 44-летнего местного жителя, которого признали виновным в преступлении по п.«б» ч.3 ст.242 УК РФ (публичная демонстрация порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

В суде установили, что в июне прошлого года мужчина через свой мобильный телефон в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице разместил в открытом доступе фотографию своей бывшей сожительницы в обнаженном виде. Подсудимый признался, что сделал это умышленно. Мужчина намеревался разрушить новые отношения бывшей возлюбленной, и был уверен, что после этого женщина вернется к нему.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил преступнику наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 2 года, - сообщает прокуратура Тамбовской области.