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Происшествия19 марта 2021 17:02

Тамбовчанка в гостях у подруги украла золотое кольцо

Сотрудники полиции задержали женщину и вернули украшение его владелице
Ксения АЛЕШИНА
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В Жердевке полицейские раскрыли кражу украшения. Ранее в отдел полиции обратилась 45-летняя жительница улицы Плеханова, у которой, как выяснилось, пропало золотое кольцо. Потерпевшая рассказала, что еще в феврале к ней в гости заходила знакомая, после ухода которой и обнаружилась пропажа ювелирного изделия. Подруга в краже не сознавалась и тогда женщина заявила в полицию.

Полицейские нашли и задержали предполагаемую преступницу. 49-летняя злоумышленница призналась в краже. Похищенное кольцо вернули обратно владелице.

- Полицейские напоминают жителям области о соблюдении простых правил предосторожности. Никогда не оставляйте без присмотра деньги, дорогие вещи и прочие ценности в открытом доступе в присутствии посторонних, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Криминал