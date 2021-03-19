Тамбовчанка в гостях у подруги украла золотое кольцо

В Жердевке полицейские раскрыли кражу украшения. Ранее в отдел полиции обратилась 45-летняя жительница улицы Плеханова, у которой, как выяснилось, пропало золотое кольцо. Потерпевшая рассказала, что еще в феврале к ней в гости заходила знакомая, после ухода которой и обнаружилась пропажа ювелирного изделия. Подруга в краже не сознавалась и тогда женщина заявила в полицию.

Полицейские нашли и задержали предполагаемую преступницу. 49-летняя злоумышленница призналась в краже. Похищенное кольцо вернули обратно владелице.

- Полицейские напоминают жителям области о соблюдении простых правил предосторожности. Никогда не оставляйте без присмотра деньги, дорогие вещи и прочие ценности в открытом доступе в присутствии посторонних, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.