Оператора связи могут привлечь к ответственности за сломанные таксофоны в селах Тамбовской области

В прокуратуре Инжавинского района провели проверку соблюдения закона о предоставлении услуг связи, во время которой выявили нарушения лицензионных требований в деятельности ПАО «Ростелеком».

В ходе прокурорской проверки установили, что таксофоны в ряде населенных пунктов неисправны. В селе Кулевча, ул. Кирова, д. 101 и в селе Хорошавка, ул. Набережная, д. 148 у аппаратов неисправны центральные блоки, в селе Моршань, ул. Ветеранов, д. 18 - неисправен источник бесперебойного питания в селе Чернавка, ул. Чапаевская, д. 4- неисправна плата номеронабирателя и дисплей.

- Прокурором района в отношении ПАО «Ростелеком» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), - сообщает прокуратура Тамбовской области. – Материалы направлены для рассмотрения в региональный Арбитражный суд.